Новости мира: вулкан Фуэго в Гватемале выбросил огромной столб пепла

Вулкан Фуэго в Гватемале заставил местных жителей поволноваться, но при они смогли снять происходящее на камеры. Вулкан выбросил огромной столб пепла. Это выглядит устрашающе, однако угрозы, по данным специалистов, пока нет. За последнюю четверть века Фуэго бушевал десятки раз. Последнее крупное извержение произошло в 2018 году. Тогда погибли почти 200 человек, сотни до сих пор числятся пропавшими без вести.

Новый рекорд установлен на аукционе в Великобритании. Там продали часы семейной пары, утонувшей во время крушения "Титаника". Сумма превысила 2 миллиона долларов. История последних минут их жизни вошла в фильм режиссера Джеймса Кэмерона. Совладелец крупнейшей американской сети универмагов путешествовал на лайнере со своей супругой. После того, как "Титаник" столкнулся с айсбергом и начал тонуть, мужчина отказался занять место в шлюпке, решив разделить судьбу других людей на судне. Его супруга также отказалась от спасения и осталась вместе с мужем. Место в шлюпке они отдали своей горничной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.