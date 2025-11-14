Новости мира: массовые протесты прошли в бразильском городе Белен

В бразильском городе Белен, где проходят переговоры ООН по климату, состоялись массовые протесты. Сборщики каучука со всей страны собрались на центральной площади, требуя прекратить вырубку лесов. Акции начались, когда стало известно, что делегаты со всего мира не планируют подписывать ни одно большое соглашение по итогам встречи. Они собрались, чтобы обсудить, какие действия необходимы в рамках борьбы с изменением климата на планете.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попросил главу Украины Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы молодые граждане его страны не приезжали массово в Германию. Мерц отметил, что пособия для беженцев будут назначать так, чтобы стимулировать их работать, а не полагаться исключительно на социальное обеспечение.

