14 ноября, 11:30

Политика

Новости мира: массовые протесты прошли в бразильском городе Белен

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в зоне СВО

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

В России хотят ограничить наценки на авиабилеты в праздники

В России предложили сократить рабочую неделю для одного из членов многодетной семьи

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

ВС РФ освободили село Новоуспеновское в Запорожской области

Каждый многоквартирный дом должен создать чат в MAX до конца 2025 года

Госдума приняла в первом чтении закон об одном штрафе по ОСАГО в сутки

Макрон обвинил Россию в распространении информации о клопах во Франции

В бразильском городе Белен, где проходят переговоры ООН по климату, состоялись массовые протесты. Сборщики каучука со всей страны собрались на центральной площади, требуя прекратить вырубку лесов. Акции начались, когда стало известно, что делегаты со всего мира не планируют подписывать ни одно большое соглашение по итогам встречи. Они собрались, чтобы обсудить, какие действия необходимы в рамках борьбы с изменением климата на планете.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попросил главу Украины Владимира Зеленского позаботиться о том, чтобы молодые граждане его страны не приезжали массово в Германию. Мерц отметил, что пособия для беженцев будут назначать так, чтобы стимулировать их работать, а не полагаться исключительно на социальное обеспечение.

