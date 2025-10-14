Макрон не вошел в топ-50 самых популярных политиков Франции

Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Французский президент Эммануэль Макрон стал первым главой государства, который оказался за пределами топ-50 самых популярных политиков страны. Рейтинг опубликовал журнал Paris Match.

Среди тысячи совершеннолетних французов, которые приняли участие в опросе IFOP-Fiducial, 78% указали, что оценивают работу Макрона как отрицательную, хотя месяцем ранее таковых было только 70%. По словам генерального директора IFOP Фредерика Даби, это рекорд.

В рейтинге глава государства занял 51-ю строчку, уступив место в топ-50 премьер-министру Франсуа Байру, который ушел с поста в сентябре. При этом предшественники президента, Франсуа Олланд и Николя Саркози, никогда не опускались ниже 43-го места.

Другие политические деятели также столкнулись с падением рейтингов. Переназначенный на пост премьера Себастьен Лекорню потерял 7 позиций, министр юстиции Жеральд Дарманен – 11, а министр культуры Рашида Дати – 13.

Брюно Ретайо, ушедший с поста главы МВД и обвиненный в падении предыдущего кабинета министров, потерял 8 позиций. Экс-министр экономики Брюно Ле Мэра потерял 26 позиций.

Политики, которые все же вошли в топ-50, не получили больше 50% положительных отзывов. Увеличить отклики смогли только министр вооруженных сил Катрин Вотрен и глава МИД Жан-Ноэль Барро.

Даби отметил, что первые два места в рейтинге заняли экс-министр и экс-депутат Жан Луи Борло, а также бывший премьер-министр Доминик де Вильпен. В настоящий момент они не занимают никаких должностей.

"Наблюдается массовое неприятие уходящих политиков, имеющих прямое или косвенное отношение к макронизму", – указал генеральный директор IFOP.

Соперники правящей партии в лице "Национального объединения" Жордан Барделла и Марин Ле Пен также не нашли дополнительных симпатий у участников опроса, опустившись на 5 и 6 мест.

Наибольшее количество положительных откликов получили левые политики: глава Французской компартии Фабьен Руссель поднялся на 18 позиций, лидер "Экологистов" Марин Тонделье получила 13 мест, а глава Соцпартии Оливье Фор прибавил 10 мест.

Ранее лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что отказ Бюро Национального собрания Франции от предложения начать процедуру по объявлению импичмента Макрону является "чудовищным". По его мнению, французский президент должен быть "немедленно отстранен".

