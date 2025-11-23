Массовое ДТП произошло на 19-м километре МКАД

На 19-м километре МКАД образовался затор. Там произошло массовое ДТП. На кадрах с места происшествия видно, что столкнулись как минимум 5 легковых автомобилей.

Причины аварии выясняют госавтоинспекторы, которые уже прибыли на место. Также там находятся бригады скорой помощи. Пока нет информации о пострадавших. Водителям советуют выбрать альтернативный маршрут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.




