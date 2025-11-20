Взорвавший авто полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии

Фото: ТАСС/Мяйле Архангельская (Евгений Серебряков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Взорвавший машину полковника в Москве приговорен к 25 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Приговор вынесен в отношении Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который совершил теракт на Синявинской улице в 2024 году. Он признан виновным по нескольким статьям:



"Приготовление к совершению террористического акта в составе организованной группы";

"Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий";

"Незаконные приобретение, ношение, перевозка, передача и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные в составе организованной группы";

"Незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное в составе организованной группы".

Первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме. Кроме того, Серебрякова приговорили к штрафу в размере 1 миллиона рублей. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

В сентябре 2025 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела. Было установлено, что не позднее марта 2024 года Серебрякова в ходе переписки в онлайн-игре вовлекли в организованную преступную группу. Мужчине за теракт пообещали 10–20 тысяч долларов в качестве вознаграждения, документы гражданина Украины и организацию переезда на территорию страны.

Участники преступной группы разработали план и распределили свои роли. Серебряков должен был установить адрес места жительства и распорядок дня жертвы, наблюдать за ней и забрать из тайника компоненты самодельного взрывного устройства. В тот момент довести свой умысел до конца они не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.

В мае 2024 года злоумышленники решили выбрать своей целью участника СВО, сотрудника Минобороны России. Серебряков организовал наблюдение и изготовил взрывное устройство, после чего разместил его под автомобилем военного. Оно было приведено в действие 24 июля 2024 года. Военный и его супруга получили ранения. Кроме того, были повреждены шесть машин.

