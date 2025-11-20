Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 09:39

Происшествия

Под Псковом пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители пресекли действия жителя Псковской области, который пытался поджечь здание администрации города Великие Луки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, для реализации задуманного злоумышленник сделал коктейль Молотова. При этом выяснилось, что задержанный является сторонником радикальных антироссийских политических взглядов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее житель Ставропольского края Александр Жигун был осужден по делу о подготовке теракта в здании местной таможни. По предварительным данным, мужчина в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года занимался изучением мест, где можно организовать диверсию.

В результате Жигун согласовал с куратором место – здание таможни – для последующего взрыва объекта и его поджога. Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

"Московский патруль": подросток устроил поджог в кинотеатре Москвы по указанию мошенников

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика