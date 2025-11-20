Под Псковом пресечена попытка поджога здания администрации города Великие Луки

Фото: depositphotos/Grigorenko

Правоохранители пресекли действия жителя Псковской области, который пытался поджечь здание администрации города Великие Луки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, для реализации задуманного злоумышленник сделал коктейль Молотова. При этом выяснилось, что задержанный является сторонником радикальных антироссийских политических взглядов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее житель Ставропольского края Александр Жигун был осужден по делу о подготовке теракта в здании местной таможни. По предварительным данным, мужчина в период с 13 февраля по 28 марта 2024 года занимался изучением мест, где можно организовать диверсию.

В результате Жигун согласовал с куратором место – здание таможни – для последующего взрыва объекта и его поджога. Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.

