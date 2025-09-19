СК завершил расследование дела о подрыве авто военного на Синявинской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) РФ завершил расследование уголовного дела против Евгения Серебрякова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля на Синявинской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствие установило, что житель Московского региона входил в состав преступной группы, которая планировала совершать террористические акты на территории столицы. Своей первой целью злоумышленники выбрали сотрудника СК, который расследовал уголовные дела против военно-политического руководства Украины, украинских силовых структур и членов радикальных националистических формирований.

Выяснилось, что организованная преступная группа вовлекла Серебрякова в свою деятельность не позднее марта 2024 года, в ходе переписки в онлайн-игре. Они пообещали ему 10–20 тысяч долларов в качестве вознаграждения, документы гражданина Украины и организацию переезда на территорию страны.

Участники преступной группы разработали план и распределили свои роли. Серебрякову поручили установить адрес места жительства и распорядок дня жертвы, а также наблюдать за ней и забрать из тайника компоненты самодельного взрывного устройства.

Планировалось установить это устройство вместе со средством слежения. Также организаторы преступления передали исполнителю 1,4 тысячи долларов на затраты, связанные с подготовкой теракта.

"Однако Серебряков и иные участники преступной группы довести свой умысел по совершению террористического акта до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам", – отметили в СК.

Затем, в мае 2024 года, злоумышленники решили выбрать своей целью участника СВО, сотрудника Минобороны РФ. Обвиняемый организовал наблюдение и арендовал квартиру рядом с местом жительства жертвы. Потом он изготовил взрывное устройство и разместил его под автомобилем военного, а соучастник преступления привел бомбу в действие.

В итоге военный и его супруга получили ранения, также был нанесен имущественный вред на сумму 5 миллионов рублей. Серебрякову удавалось скрываться от правоохранителей, но затем его задержали. Уголовное дело направлено в суд. При этом дело в отношении организаторов террористической группы и иных участников выделено в отдельное производство.

Ранее ФСБ задержала в Подмосковье россиянина, которого подозревают в поджогах по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Установлено, что мужчина поджог находящийся на ремонте военный тягач, железнодорожный релейный шкаф, вышку сотовой связи, а также складское помещение коммерческого предприятия, производящего продукцию для Минобороны РФ.

