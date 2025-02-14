Задержан второй фигурант дела о подрыве в Бердянске машины кандидата в судьи

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители задержали второго фигуранта дела о подрыве машины кандидата в судьи в Бердянске. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

35-летний местный житель проходит по делу, которое было возбуждено 2 октября 2024 года. В ближайшее время ему предъявят обвинение, уточнили в ведомстве.

Следствие выяснило, что двое жителей Бердянска, являясь участниками террористического сообщества, получили задание от ГУР Минобороны Украины совершить теракт против местного кандидата на должность судьи. За успешное выполнение задания им было обещано вознаграждение в размере десяти тысяч долларов.

ГУР снабдили их взрывчатыми веществами и необходимыми компонентами для изготовления взрывного устройства. После сбора СВУ фигуранты разместили его под автомобилем и 2 октября, когда машина находилась возле дома потерпевшего, активировали его. В результате авто получило повреждения.

При этом неиспользованные взрывчатые вещества и детали механизмов мужчины спрятали в тайнике, который обнаружили следователи. Утверждается, что они планировали использовать их для диверсий в Запорожской области.

В данный момент специалистами проводятся взрывотехнические экспертизы по изъятым предметам. Кроме того, что СК РФ собирается установить причастность иных фигурантов к совершению преступлений.

Ранее силовики задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, которых завербовали украинские спецслужбы для совершения терактов против российских военных и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса.

В ходе допроса одна из них, задержанная в Ростове-на-Дону, призналась, что готовила теракт в отношении одного из чиновников. По словам женщины, в январе этого года после установления автомобиля одного из чиновников ей поступило задание приобрести компоненты для создания СВУ для подрыва машины.

