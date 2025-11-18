Форма поиска по сайту

18 ноября, 10:45

В мире

Сильные дожди размыли дороги в Саудовской Аравии

Сильные ливни обрушились на Саудовскую Аравию, вызвав серьезные затруднения в работе дорожной инфраструктуры. Транспортные средства вынуждены передвигаться по дорогам, заполненным водой до уровня капота.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в провинции Мекка, где выпало более 32 миллиметров дождя. В Медине непогода сопровождалась шквалистым ветром и градом, что дополнительно осложнило ситуацию на дорогах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

