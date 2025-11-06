Ростех поставил армии новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Ростех поставил новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 для российской армии. Эти самолеты хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции и пользуются высоким спросом в войсках.

Су-34 предназначены для поражения наземных, надводных и воздушных целей, включая защищенные объекты ПВО. Самолеты также способны вести воздушную разведку. Боевые машины отличаются надежностью, большой дальностью полета и универсальным вооружением.

