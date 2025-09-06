06 сентября, 09:45Транспорт
Россия начнет разработку собственного широкофюзеляжного самолета
Россия начнет разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отметив, что речь идет о национальном проекте, а не о совместной программе с Китаем.
Ранее на Восточном экономическом форуме Владимир Путин подчеркнул, что работы над созданием российских самолетов уже ведутся, однако, по его мнению, их необходимо ускорить.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.