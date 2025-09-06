Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 09:45

Транспорт

Россия начнет разработку собственного широкофюзеляжного самолета

Россия начнет разработку собственного широкофюзеляжного самолета

Черная "Иволга" станет юбилейным составом на МЦД

В Москве 6 сентября пройдет парад исторического транспорта

"Новости дня": в Москве прошли испытания беспилотного катера

Беспилотный катер сможет создавать карты водоемов и искать нарушителей на Москве-реке

"Новости дня": испытания автономного катера прошли в Строгино

Музыкант Леван Горозия рассказал о создании песни "По Кольцевой" о московском метро

Городские камеры показали трафик на 25-м километре МКАД

Первый беспилотный катер начали тестировать в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": в ожидании метро

Россия начнет разрабатывать собственный широкофюзеляжный самолет. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, отметив, что речь идет о национальном проекте, а не о совместной программе с Китаем.

Ранее на Восточном экономическом форуме Владимир Путин подчеркнул, что работы над созданием российских самолетов уже ведутся, однако, по его мнению, их необходимо ускорить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика