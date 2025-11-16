Форма поиска по сайту

16 ноября, 13:30

Происшествия

Новости мира: торнадо обрушился на курорт Албуфейра в Португалии

Новости регионов: три человека погибли в ДТП с лесовозом в Волгоградской области

Авария произошла на МКАД возле съезда на Ленинградское шоссе

Несколько аварий произошло в Подмосковье из-за первого гололеда

Новости мира: в Мексике пострадали 100 полицейских во время массовых протестов

Врачи провели ампутацию пальцев правой руки пострадавшему в Красногорске школьнику

Новости регионов: 5 человек пострадали в аварии с автобусом в Забайкальском крае

Смертность в ДТП в России по вине подростков выросла на 30% с начала года

Четыре автомобиля столкнулись на Симферопольском шоссе в Московской области

В Москве задержали зацеперов, устроивших погром в электричке

Разрушительный торнадо обрушился на португальский курортный город Албуфейра. Стихия повредила дома и смяла автомобили. По последним данным, один человек погиб, около тридцати получили ранения, из которых не менее двадцати одного человека были госпитализированы.

В Австралии во время проведения гонок спортивный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу людей. Транспортное средство пробило ограждение и снесло трибуну на выставочной площади. Всего в больницу доставили девять человек, трое из которых получили серьезные травмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

