Новости мира: торнадо обрушился на курорт Албуфейра в Португалии

Разрушительный торнадо обрушился на португальский курортный город Албуфейра. Стихия повредила дома и смяла автомобили. По последним данным, один человек погиб, около тридцати получили ранения, из которых не менее двадцати одного человека были госпитализированы.

В Австралии во время проведения гонок спортивный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу людей. Транспортное средство пробило ограждение и снесло трибуну на выставочной площади. Всего в больницу доставили девять человек, трое из которых получили серьезные травмы.

