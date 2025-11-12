Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета. Категорически запрещено поднимать на улице деньги, игрушки, свертки, бытовые приборы и другие якобы забытые вещи.

Также нельзя пинать бутылки и брошенные жестяные банки. Не рекомендуется использовать рядом мобильные телефоны. Об обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщить в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.