12 ноября, 16:15Безопасность
Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета
Россиянам рассказали, что нужно делать при обнаружении подозрительного предмета. Категорически запрещено поднимать на улице деньги, игрушки, свертки, бытовые приборы и другие якобы забытые вещи.
Также нельзя пинать бутылки и брошенные жестяные банки. Не рекомендуется использовать рядом мобильные телефоны. Об обнаружении подозрительного предмета необходимо сразу сообщить в полицию.
