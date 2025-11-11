Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов

Почти 17 миллионов россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов. Этот механизм распространяется только на потребительские кредиты и не касается ипотеки, займов на образование с господдержкой и покупку автомобиля.

По данным Центробанка России, введенный в марте этого года механизм самозапретов оказался очень востребованным. В столице к началу осени его оформили 2,4 миллиона человек.

