11 ноября, 22:45

Общество

Почти 17 млн россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов

Почти 17 миллионов россиян воспользовались самозапретом на выдачу кредитов. Этот механизм распространяется только на потребительские кредиты и не касается ипотеки, займов на образование с господдержкой и покупку автомобиля.

По данным Центробанка России, введенный в марте этого года механизм самозапретов оказался очень востребованным. В столице к началу осени его оформили 2,4 миллиона человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ПашковДарья Крамарова

