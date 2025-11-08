Форма поиска по сайту

08 ноября, 09:45

Общество

Более половины торговых центров в Москве отказались от участия в "Черной пятнице"

Более половины торговых центров в Москве отказались от участия в "Черной пятнице"

Более половины торговых центров в Москве отказались от участия в акции "Черная пятница" из-за потери доверия к скидкам у покупателей. В этом году она пройдет в столице 28 ноября.

Традиционно витрины магазинов снова запестрят красными ценниками со скидками от 30 до 80%. Для самих продавцов это возможность распродать залежавшиеся товары прошлых моделей и коллекций.

