Более половины торговых центров в Москве отказались от участия в "Черной пятнице"

Более половины торговых центров в Москве отказались от участия в акции "Черная пятница" из-за потери доверия к скидкам у покупателей. В этом году она пройдет в столице 28 ноября.

Традиционно витрины магазинов снова запестрят красными ценниками со скидками от 30 до 80%. Для самих продавцов это возможность распродать залежавшиеся товары прошлых моделей и коллекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.