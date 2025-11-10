Эксперт Дащенко назвал способы защиты от кражи подарков в Telegram

У столичного школьника украли Telegram-подарки на сумму порядка 60 тысяч рублей. При этом подростка запугивали оружием, сообщили в СК. Как еще можно лишиться виртуального имущества и как обезопасить себя от краж, разбиралась Москва 24.
Под предлогом видеосъемок
Трое молодых людей украли у 16-летнего москвича виртуальные подарки в мессенджере Telegram. Как сообщил Следственный комитет России, преступная группа специализировалась на вымогательстве цифровых ценностей у подростков.
Инцидент произошел 3 ноября, когда злоумышленники заманили молодого человека в автомобиль под предлогом съемок видеоролика. Один из участников выстрелил в пол из пистолета, после чего потребовал отправить подарки из мессенджера на другой аккаунт.
"Потерпевший, опасаясь за свою жизнь и здоровье, предоставил фигурантам свой мобильный телефон, с помощью которого они перевели себе на аккаунт указанные цифровые открытки на общую сумму около 60 тысяч рублей", – отметили в ведомстве.
Внимание злоумышленников привлекло и обнаруженное на телефоне приложение для хранения криптовалюты. После этого подросток сообщил о наличии у него цифровых активов на сумму якобы свыше 9 миллионов рублей и предложил перевести их аферистам по возвращении домой. Однако вместо этого юноша сразу же обратился в полицию.
В итоге все участники инцидента были задержаны на территории Калужской области – ими оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и "Вымогательство" (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), уточнили в СК.
Ранее похожая история произошла со школьницей, лишившейся цифровых активов на 23,5 миллиона рублей. По сообщению ряда СМИ, 16-летняя девушка познакомилась через интернет с 20-летним молодым человеком и согласилась встретиться с ним. Во время прогулки злоумышленник попросил у потерпевшей позвонить с ее смартфона, после чего быстро сменил номер, привязанный к ее аккаунту в мессенджере, и похитил устройство.
Последующее расследование установило, что преступник действовал целенаправленно – он заранее изучал на специализированных форумах методы хищения цифровых активов и технические нюансы реализации своего плана. По данным ряда изданий, злоумышленник успел вывести через криптобиржи и обменные сервисы около восьми миллионов рублей и предварительно скрылся за пределами России.
"Внутрисистемный актив"
Рынок Telegram-подарков – это часть большого сегмента виртуальных артефактов, истоки которого лежат не в мессенджерах, а в онлайн-играх. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал IT-эксперт Павел Мясоедов.
"Любые масштабные онлайн-проекты в той или иной форме предлагают внутриигровые покупки. Одни из них улучшают игровой опыт, а другие служат чисто визуальными элементами, позволяя игрокам выглядеть стильнее или круче в глазах сообщества. Вокруг этого формируется целая индустрия, где пользователи высших уровней активно покупают артефакты, чтобы подчеркнуть свой статус", – пояснил он.
По словам эксперта, подобные схемы не новы и существуют несколько лет, а защититься от этого очень сложно.
"Нужно повышать цифровую грамотность подростков. Наиболее эффективный и универсальный метод против онлайн-мошенничества с участием подростков – это установление лимитов на их банковской карте. В этом случае ущерб будет ограничен не 60 тысячами рублей, как в данной истории, а всего парой тысяч. Идеально – пополнять карту целенаправленно под конкретную покупку", – посоветовал он.
Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Владимир Дащенко в разговоре с Москвой 24 предупредил, что злоумышленники могут также красть аккаунты пользователей в Telegram с помощью фишинга, чтобы затем выманить ценные данные, цифровую валюту и виртуальные подарки.
"Легенды при этом могут быть разными, например, под видом знакомых жертвы мошенники могут просить проголосовать за того или иного пользователя, могут присылать сообщения с предложением получить премиум-подписку или подарок. К тому же они могут заражать устройства вредоносными программами", – объяснил он.
Также стоит отметить, что участились случаи, когда мошенники под разными предлогами приглашают потенциальную жертву на личную встречу, чтобы получить физический доступ к ее устройству для дальнейшего перевода цифровых валют на счета злоумышленников, подчеркнул эксперт.
Помимо этого, стоит время от времени проверять активные сессии в мессенджерах: если там появится незнакомое устройство, с которого был осуществлен вход в аккаунт, нужно завершить эту сессию и сменить пароль от учетной записи, сказал Дащенко.
На смартфонах эксперт также рекомендовал настроить многофакторную защиту для приложений и не оставлять устройство без присмотра в общественных местах. В случае подозрений на кражу учетной записи или цифровых активов необходимо обратиться в правоохранительные органы, добавил Дашенко.
В свою очередь, адвокат Вадим Багатурия в разговоре с Москвой 24 отметил, что подарки в Telegram уже давно рассматриваются как цифровой актив, имеющий материальную ценность.
"В игровой индустрии уже есть правоприменительная практика: за кражу виртуальных объектов – танков, кораблей, уникального оружия и прочей атрибутики – наступает уголовная ответственность", – подчеркнул он.
Однако подобные составы преступлений часто сложнее доказуемы на практике. Возникают спорные ситуации, когда школьник мог добровольно продать виртуальные предметы, а впоследствии обвинить покупателей в обмане, заключил Багатурия.