IT-эксперт Геллер объяснил, стоит ли вкладывать деньги в подарки в Telegram

Инфлюенсер из Дубая обменял свои редкие подарки из Telegram на Porsche, сообщили СМИ. При этом сам основатель мессенджера Павел Дуров ранее приобрел презент за несколько миллионов рублей. Какую выгоду влекут за собой виртуальные подарки, реально ли на них заработать и насколько это безопасно, разбиралась Москва 24.

Лягушонок за 4 миллиона

18 редких цифровых подарков из Telegram обменяли на настоящий автомобиль: блогер Roxman рассказал в соцсетях, что получит за свое виртуальное имущество на Porsche. Ранее рэпер Snoop Dogg выпустил в мессенджере свои подарки и заработал на этом около 12 миллионов долларов. К тренду присоединился и основатель приложения Павел Дуров: на день рождения своей возлюбленной он подарил ей виртуального лягушонка, отдав за него примерно 4,2 миллиона рублей.

"Сегодня моей девушке исполняется 25 лет. Она собирает розовые/фиолетовые подарки на киберпанковском фоне, поэтому мне пришлось заплатить 15 000 TON (52 500 долларов) за плюшевого Пепе", – написал Дуров в своем телеграм-канале.

Как рассказал экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков, сам рынок телеграм-подарков сейчас составляет порядка 160 миллионов долларов: люди активно покупают их, хранят, ждут, пока они подорожают, чтобы потом продать.

"Подарок представляет собой цифровое воплощение чего-либо. Его можно купить за звезды – внутреннюю валюту Telegram. Звезды тоже можно купить, но уже за токен – это криптовалюта, которая используется непосредственно в самом Telegram", – объяснил эксперт.

Он добавил, что эти подарки затем можно преобразовать в редкие и коллекционные, которые начинают пользоваться спросом, а после превратить их в NFT-токен и продать.

Нестабильный рынок

Несмотря на громкие сделки, на сегодняшний день инвестиционная привлекательность цифровых подарков в Telegram сомнительна. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

"NFT – это цифровой объект, который имеет своего автора, владельца и определенную ценность. Технология была популярна несколько лет назад, и сейчас ее стал использовать Telegram как еще один способ зарабатывать", – отметил Геллер.

Артем Геллер IT-эксперт, председатель комиссии в Институте развития интернета Если цель какая-то большая, то здесь полно рисков, потому что NFT – нестабильный рынок. Поэтому, скорее всего, придется потратить очень много времени.

Кроме того, Геллер предупредил об аферах, направленных на охотников за цифровыми подарками. Пользователи, стремясь получить желанный актив, часто обращаются к сомнительным сторонним приложениям и ботам.

"Соответственно, можно нарваться на мошеннические схемы, напрямую не связанные с NFT, и столкнуться с утечкой персональных данных, пароля. Причем не только от Telegram, но и других сервисов", – предостерег IT-эксперт.

"Лучше металлы"?

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 связал популярность подарков с общей тенденцией на цифровизацию и их восприятием как современного знака внимания.

"Но с инвестиционной точки зрения это скорее то же самое, что золотая машина – атрибут роскоши", – сказал Бархота.

Андрей Бархота эксперт банковского рынка Скорее всего, механизм будет предлагать сначала конвертировать подарок в криптовалюту Telegram (TON), а потом уже в нормальную. Но при этом TON сильно колеблется, больше, чем биткоин, просто потому что рынок неликвидный. И вот это большая проблема.

