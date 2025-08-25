Эксперт Клименко объяснил, как может работать самозапрет на нежелательный контент

Правительство разработает возможность самозапрета на получение нежелательного контента. В чем суть нововведения и будет ли оно эффективным, разбиралась Москва 24.

Самозащита?

В России внедрят механизм, с помощью которого граждане смогут добровольно ограничивать себе доступ к потенциально опасному контенту. Реализацией меры займутся Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства, сообщил ТАСС со ссылкой на утвержденные правительством планы.

Предполагается, что под блокировку попадет информация, которая может нанести вред, но находится в открытом доступе. Однако конкретные инструменты для воплощения инициативы пока неизвестны: предложения по ним и прочим нюансам инициативы представят к третьему кварталу 2027 года.

При этом в стране уже предусмотрен ряд законов, запрещающих распространение противоправных сведений. Речь идет в том числе о штрафах за поиск экстремистских материалов, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно норме, за просмотр интернет-ресурсов, находящихся в специальном федеральном реестре Минюста, будет грозить взыскание от 3 до 5 тысяч рублей. В то же время правоохранителям придется доказывать, что пользователь был осведомлен о характере контента и искал его намеренно. Применение же в подобных случаях VPN-сервисов начнет считаться отягчающим обстоятельством, поясняли власти.

Также административная ответственность грозит за рекламу VPN и других средств, позволяющих попасть на запрещенные ресурсы. За нарушение физическим лицам придется заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностным – от 80 до 150 тысяч, а юридическим – 200 до 500 тысяч.

Другой документ, который начнет действовать с 1 марта 2026 года, запрещает фильмы, дискредитирующие традиционные духовно-нравственные ценности. Не допускать распространение таких материалов обяжут владельцев аудиовизуальных сервисов и страниц в соцсетях с более чем 500 тысячами активных пользователей. Если же контент уже находится в доступе, но прокатное удостоверение на него не выдано или отозвано Минкультуры, Роскомнадзор направит запрос и даст платформам сутки на удаление.

В один клик?

Необходимость самозапрета на потенциально опасный контент обусловлена запросом со стороны населения, заявил Москве 24 зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Люди, в том числе пожилые, услышали, что есть риск случайно попасть на противоправный контент. И меня в том числе часто спрашивают: "Как мне сделать так, чтобы меня не оштрафовали за то, что я что-то не то смотрю?" Конечно, на деле ничего не будет, но такие опасения все равно есть. Поэтому лучше, если мы через "Госуслуги" или через что-то еще сделаем некую кнопку, нажав которую, нельзя будет зайти на выбранные сайты", – пояснил депутат.

Схожее предположение относительно причин нововведения высказал Москве 24 и глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. При этом эксперт уточнил, что речь может идти о создании системы, которая позволила бы гражданам формировать "белые списки" сайтов.

"Формально можно было бы посоветовать всем самостоятельно поставить специальное программное обеспечение, чтобы заблокировать те или иные сайты. Но здесь захотели сделать что-то упрощенное", – считает Клименко.



Герман Клименко глава совета Фонда развития цифровой экономики Недавно на "Госуслугах" появился сервис с SIM-картами. Поэтому логичным представляется, что у каждого будет возможность нажать на симку и выбрать для нее перечень сайтов с открытым доступом. И оператор просто даст трафик этому абоненту в эту соцсеть.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с "Абзацем" предположил, что для решения этой задачи могут задействовать нейросети.

"Видимо, будет онлайн-определение содержания контента. Искусственный интеллект может выявлять, что там находится (ненормативная лексика, порнография), и предупреждать, что этот контент нежелательно (потреблять. – Прим. ред.)", – сказал специалист.

В дальнейшем система должна порекомендовать не переходить на тот или иной сайт, а также поставить на ресурс блокировку.

"Пользователю могут предлагать собрать профиль, где он сам укажет, что он хочет видеть или читать и, напротив, чего не хочет", – отметил интернет-омбудсмен.

В свою очередь, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24 усомнился в возможности реализовать самозапрет технически.

"Механизма, который бы позволял самостоятельно ограничивать контент, нет нигде в мире", – уверен он.

Если бы такая система и существовала, то, по сути, требовала бы чуть ли не полной блокировки интернета, заключил специалист.

