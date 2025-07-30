Доступ к сервису Speedtest заблокировали в России

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Роскомандзор заблокировал доступ к сервису Speedtest, рассказали ТАСС в ведомстве.

Это произошло в связи с выявленными угрозами безопасности связи общего пользования и российского сегмента интернета. В РКН посоветовали пользоваться доверенными сервисами.

Speedtest измеряет скорость и качество интернет-соединения.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad. Согласно данным ведомства, платформа игнорировала просьбу об удалении запрещенной информации.

Речь идет о публикациях, в которых присутствовала пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Работа онлайн-сообщества может быть возобновлена после того, как будет удалена запрещенная информация, а контент будет приведен в соответствие с требованиями российского законодательства.

