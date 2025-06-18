Роскомнадзор ограничил доступ к сообществу писателей Wattpad

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad ограничен на территории России с 18 июня из-за нарушения российских законов. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

По данным ведомства, платформа игнорировала просьбу об удалении запрещенной информации. Речь идет о публикациях, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В Роскомнадзоре заявили, что работа онлайн-сообщества может быть возобновлена в России только после того, как будет удалена запрещенная информация. Кроме того, платформа должна привести свой контент в соответствие с требованиями закона РФ.

При этом в начале июня ведомство уже предупреждало владельцев Wattpad, что доступ к платформе в России может быть ограничен за систематическое распространение материалов, нарушающих российское законодательство.

На момент блокировки на платформе было выявлено 130 страниц с противоправным контентом. Кроме того, владелец Wattpad трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма штрафов составляла 5,3 миллиона рублей, которые до сих пор не оплачены.

Wattpad – канадская платформа, созданная в 2006 году. Там писатели и читатели могут размещать свои стихи, рассказы, романы или статьи.

