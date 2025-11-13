В Москве задержали 11 подозреваемых в нелегальной продаже сильнодействующих препаратов

В Москве задержали 11 человек, которые нелегально продавали сильнодействующие препараты. За два года они организовали сеть для хранения и сбыта. Подробности в своем телеграм-канале опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, через юридическое лицо с лицензией на приобретение лекарств прямо на заводе организаторы пополняли запасы. Потом они незаконно продавали препараты через аптечные пункты своих сообщников. Наценка на них составляла около 6 000%.

Во время обыска у подозреваемых нашли более 150 килограммов запрещенных веществ, 25 миллионов рублей, а также другие доказательства нарушений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.