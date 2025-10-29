На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале. Спасатели доставили застрявших людей до автодороги и передали родственникам.

Эвакуация осложнялась погодными условиями. Там бушевала сильная метель, была нулевая видимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.