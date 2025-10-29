Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 07:15

Происшествия

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале

"Газель" влетела в ограждение и загорелась на Симферопольском шоссе

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

"Московский патруль": полиция поймала зацеперов на Ярославском направлении МЖД

"Московский патруль": неизвестные обокрали столичного бизнесмена на 30 млн рублей

Футболист Андрей Мостовой впервые прокомментировал попытку похищения

Крупный пожар в административном здании в Печатниках ликвидирован

Площадь пожара в здании на Угрешкской улице составила 450 квадратных метров

Административное здание загорелось в Москве

На Камчатке завершилась операция по спасению туристов на Аванчинском перевале. Спасатели доставили застрявших людей до автодороги и передали родственникам.

Эвакуация осложнялась погодными условиями. Там бушевала сильная метель, была нулевая видимость. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика