Женщина погибла, врезавшись на авто в стену здания АЗС в Кашире

Женщина погибла в аварии, которая произошла в Кашире. По предварительной информации, она не справилась с управлением, и ее автомобиль врезался в стену торгового павильона на автозаправочной станции. Машина сначала слетела с дороги в кювет, после чего задела другой припаркованный автомобиль.

На Камчатке активизировались два вулкана – Ключевской и Безымянный. Из кратеров поднимаются газ и пар, а высота столбов составляет около 5 000 метров. Кроме того, ученые спрогнозировали выбросы пепла из Ключевского вулкана на высоту до 8 километров.

