18 октября, 09:15Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве
Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. По словам очевидцев, при движении в сторону области автомобиль врезался в столб.
Еще одно массовое ДТП произошло на юге Москвы. Сразу семь автомобилей столкнулись на Липецкой улице при движении в область.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве
- Двое детей пострадали в ДТП в районе станции МЦК "Измайлово"