Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. По словам очевидцев, при движении в сторону области автомобиль врезался в столб.



Еще одно массовое ДТП произошло на юге Москвы. Сразу семь автомобилей столкнулись на Липецкой улице при движении в область.

