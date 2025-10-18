Форма поиска по сайту

18 октября, 09:15

Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве

Два человека погибли в ДТП на Ленинградском шоссе в Москве. По словам очевидцев, при движении в сторону области автомобиль врезался в столб.

Еще одно массовое ДТП произошло на юге Москвы. Сразу семь автомобилей столкнулись на Липецкой улице при движении в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПгородвидеоДмитрий Козачинский

