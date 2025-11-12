Форма поиска по сайту

12 ноября, 08:30

Новости мира: дожди привели к наводнениям в Греции

Продолжительные осенние дожди привели к наводнениям в Греции. В эпицентре шторма оказались Афины и и Пирей. По дорогам хлынули мощные потоки воды и затопили ключевые магистрали. Движение практически парализовано. Вода подхватывает и переворачивает автомобили, различный мусор, и проносит все это по улицам.

В Доминиканской Республике произошло масштабное отключение электроэнергии. Оно парализовало движение транспорта и работу предприятий. Больницы, банки и другие крупные учреждения работали на генераторах, но многие дома и предприятия малого бизнеса остались без электричества. Местные чиновники заявили, что причиной стал сбой в системе передачи энергии. Спасатели пытаются ее восстановить.

