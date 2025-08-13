Маршал Сингх: система ПВО С-400 повлияла на конфликт Индии и Пакистана

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) С-400 серьезно повлияла на ход недавнего вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, заявил командующий индийскими военно-воздушными силами (ВВС), главный маршал авиации Индии Амар Прит Сингх. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на журнал Military Watch Magazine.

По словам маршала, зенитно-ракетный комплекс, который ранее приобрела Индия, не позволил пакистанской стороне использовать оружие "воздух – земля" с истребителей Rafale.

"Дальность поражения этой системы не позволяла их самолетам приблизиться к рубежу, с которого они могли бы применить оружие типа "воздух – земля" большой дальности, такое как их планирующие бомбы", – заметил Сингх.

Военнослужащий отметил, что система С-400 позволила индийским военным ликвидировать как минимум 5 истребителей и 1 крупный самолет Пакистана. Последняя цель находилась на удалении около 300 километров, подчеркнул командующий ВВС Индии.

Авторы материалы отметили, что заявление Сингха подтверждает, что Индия ранее закупила у России установки С-400 с новейшими ракетами типа "земля – воздух" 40Н6, способные сбивать объекты в радиусе 400 километров.

Кроме того, российская система может использовать для наведения радиолокационные станции или бортовой радар Н011М истребителя Су-30МКИ.

Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что российские системы С-400, закупленные Индией, сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном. Он назвал фантастической координацию действий техники и силы людей во время операции "Синдур". Таким эффектом обладала и местная система противовоздушной обороны, и платформы Индии, в частности Akash, и купленные у России С-400, подчеркнул премьер-министр.