Премьер Индии Моди отметил важность российских С-400 в противостоянии с Пакистаном

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Российские системы С-400, закупленные Индией, сыграли важную роль в противостоянии с Пакистаном, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал фантастической координацию действий техники и силы людей во время операции "Синдур". Таким эффектом обладала и местная система противовоздушной обороны, и платформы Индии, в частности Akash, и купленные у России С-400, подчеркнул премьер-министр.

По словам Моди, Индия обладает такими новыми и современными технологиями, которым Пакистан не в силах противостоять. Он уточнил, что за последние десять лет лучшие технологии пришли в индийскую армию, однако и с ними остаются проблемы.

"Поддержание сложной и усовершенствованной системы, ее эффективная эксплуатация – выдающийся навык. Вы соединили технологии с тактикой. Вы доказали, что вы превосходны в этом", – добавил политик.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

О прекращении огня на земле, в воздухе и на море стороны договорились 10 мая. Первая спокойная ночь на линии соприкосновения была зафиксирована 12 мая. По словам представителя Минобороны Индии подполковника Сунила Бартвала, тогда не произошло ни одного боестолкновения.