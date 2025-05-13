ANI: ситуация на линии соприкосновения Индии и Пакистана остается спокойной

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Ситуация на линии соприкосновения между вооруженными силами Индии и Пакистана остается спокойной, сообщает агентство ANI.

По состоянию на утро 13 мая в округе Самба на границе с Пакистаном в Джамму и Кашмире было замечено меньше дронов. Сообщений о перестрелках или обстрелах не поступало. При этом накануне вечером в этом районе зафиксирована перестрелка, также был перехвачен БПЛА.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая. Стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Первая спокойная ночь на линии соприкосновения была зафиксирована 12 мая. Представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал заявил, что за ночь не произошло ни одного боестолкновения.