News18: Индия открыла 32 аэропорта, закрытые из-за обострения отношений с Пакистаном

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Индия возобновила работу 32 аэропортов на севере и западе страны, которые были закрыты в связи с эскалацией конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает News18.

Управление аэропортов Индии и авиационные органы выпустили соответствующее уведомление для летчиков (NOTAM). Такое решение было принято после указаний индийских ВВС.

Ранее индийские власти закрыли 32 из 487 аэропортов в стране. В уведомлении для летчиков было сказано, что данное решение принято по эксплуатационным причинам и будет действовать в период с 9 по 14 мая.

Отношения двух стран обострились после того, как 22 апреля рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел теракт, в результате которого погибли 27 человек. Индийская сторона указала, что роль Пакистана в произошедшем является неоспоримой.

Пакистан все обвинения отверг. Однако Индия в качестве ответной реакции начала в ночь на 7 мая операцию "Синдур", нанеся удар по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. В оборонном ведомстве страны добавили, что пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

10 мая Индия и Пакистан договорились о прекращении огня, однако спустя несколько часов главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил об отражении индийскими силами ПВО воздушных целей в городе Сринагар.

