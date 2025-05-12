Первая спокойная ночь прошла на линии соприкосновения между Индией и Пакистаном

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На линии соприкосновения между вооруженными силами Индии и Пакистана в Джамму и Кашмире не произошло ни одного боестолкновения в ночь на 12 мая. Об этом заявил представитель министерства обороны Индии подполковник Сунил Бартвал, его слова приводит РИА Новости.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что информации об инцидентах не поступало. По его словам, это была первая спокойная ночь на линии соприкосновения за последние дни.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая. Как уточнял первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Однако несколько позже главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла рассказал, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.