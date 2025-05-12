Премьер-министр Индии Моди заявил о временном прекращении ударов по Пакистану

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Индия приостановила военные удары по территории Пакистана. Об этом в рамках обращения к нации заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что дальнейшие шаги Индии будут определяться действиями Пакистана.

Пограничный конфликт между Индией и Пакистаном обострился в конце апреля, после теракта в Пахалгаме, унесшего жизни 26 человек. В ответ на это индийские вооруженные силы в ночь на 7 мая инициировали операцию "Синдур", нанеся серию ударов по военным объектам на пакистанской территории и в подконтрольных стране районах Джамму и Кашмире.

Стороны конфликта договорились о прекращении огня 10 мая. Как уточнял первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, страны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Тем не менее позже стало известно, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.