Индия сбила несколько самолетов Пакистана

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Индийская армия сбила несколько самолетов Пакистана, не позволив им войти в воздушное пространство страны. Об этом заявил маршал авиации Авадеш Кумар Бхарти, передает ТАСС.

При этом представитель ВС Индии не стал отвечать на вопрос о потерях с индийской стороны.

"Мы все еще находимся в ситуации боевых действий, и если я что-то прокомментирую, это станет преимуществом противника <...>. Все, что я могу сказать, это то, что мы достигли своих целей", – подчеркнул Бхарти.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая, в субботу. По словам Мисри, стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Спустя время главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла рассказал, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.