В Минобороны Индии сообщили о решительном ответе в случае эскалации

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Индия готова дать решительный ответ в случае любой эскалации со стороны Пакистана, сообщил представитель Минобороны государства коммандер Рагху Наир. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Наира, армия, флот и военно-воздушные силы Индии все еще находятся в полной боевой готовности, которая может потребоваться к началу любой операции для защиты суверенитета и целостности государства.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло в конце апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая. Это подтвердили первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри и вице-премьер, глава МИД Пакистана Исхак Дар.

По словам американского госсекретаря Марко Рубио, переговоры о прекращении огня велись 48 часов. В них участвовали премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и некоторые чиновники от каждой из сторон.