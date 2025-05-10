Рубио заявил, что Индия и Пакистан начнут переговоры по широкому кругу вопросов

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Индия и Пакистан договорились о начале переговоров по широкому кругу вопросов. Обсуждение пройдет на нейтральной территории, заявил госсекретарь США Марко Рубио в социальной сети X.

По словам Рубио, он и вице-президент США Джей Ди Вэнс за последние двое суток проводили разговоры с высокопоставленными официальными лицами двух государств.

Также американский госсекретарь отметил, что переговоры о прекращении огня велись 48 часов. К ним были подключены премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер Пакистана Шахбаз Шариф и некоторые чиновники от каждой из сторон.

Тем временем воздушное пространство Пакистана вновь открыто для всех самолетов, добавили в управлении аэропортов Пакистана. Авиагавани страны возобновили работу после объявления о достижении договоренности по прекращению огня между государствами, указано в сообщении ведомства в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

О прекращении огня на земле, в воздухе и на море страны договорились 10 мая, о чем сообщил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. Его слова подтвердил вице-премьер, глава МИД Пакистана Исхак Дар. Генеральные директора военных операций стран вновь проведут переговоры 12 мая.