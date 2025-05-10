Посольство РФ напомнило о временном закрытии аэропортов в ряде штатов Индии

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Посольство РФ в Индии напомнило россиянам о временном закрытии аэропортов в некоторых индийских штатах.

Отмечается, что до 15 мая будут закрыты аэропорты в штатах Гуджарат, Пенджаб, Раджастан, Химачал-Прадеш, а также в союзных территориях Джамму и Кашмир, Ладакх и Чандигарх.

Ранее посольство РФ также призвало российских граждан воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир, а также Ладакх. В дипмиссии призвали следить за новостями и следовать официальным указаниям индийских властей и рекомендациям посольства.

Обострение на индийско-пакистанской границе произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. В ответ на это Индия в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур" и нанесла удары по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, Пакистан заявил о погибших гражданских в результате авиаударов Индии. В оборонном ведомстве страны добавили, что пострадали жители городов Котли и Ахмадпур.

Позже Индия заявила об атаке со стороны Пакистана гражданских объектов. По информации Минобороны Индии, Пакистан за ночь с 9 на 10 мая атаковал беспилотниками жилые районы индийской союзной территории Джамму и Кашмир, подвергнув опасности граждан и религиозные объекты.