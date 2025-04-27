Посольство России в Индии призвало воздержаться от посещения Джамму и Кашмира

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Посольство РФ в Индии призвало российских граждан воздержаться от посещения индийских союзных территорий Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с нарастающей напряженностью в индийско-пакистанских отношениях настоятельно рекомендуем в отсутствие крайней необходимости воздержаться от посещения союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх", – подчеркнули в диппредставительстве.

Кроме того, в посольстве попросили уже находящихся в данном регионе россиян сообщить дипломатам о своем местонахождении и при первой возможности покинуть эти районы.

В дипмиссии также призвали следить за новостями и следовать официальным указаниям индийских властей и рекомендациям посольства.

Ранее посольство РФ в Пакистане рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в страну. Рекомендация связана с воинственной риторикой, которая звучит из уст некоторых официальных лиц, отметили в диппредставительстве. Российским гражданам посоветовали дождаться, пока обстановка в стране стабилизируется.

Напряженная ситуация между Пакистаном и Индией сложилась после теракта, произошедшего в индийской части спорного региона Джамму и Кашмир. Неизвестные открыли огонь по туристам в долине Байсаран. В результате как минимум 27 путешественников, среди которых два иностранца, погибли. Еще около 20 оказались ранены.

Премьер Индии Нарендра Моди поручил принять меры в связи с ЧП. В свою очередь, глава МВД страны Амит Шах заверил, что виновные будут наказаны. Спустя некоторое время власти Индии решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана.

В ответ на это Пакистан закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также контрольно-пропускной пункт "Вагах" на границе с Индией. Совбез Пакистана также принял решение приостановить действие всех двусторонних соглашений с Индией.

25 апреля агентство Press Trust of India со ссылкой на источник в армии сообщало, что военнослужащие Индии и Пакистана произвели взаимные выстрелы на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.