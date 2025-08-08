Reuters: Индия решила приостановить планы закупок вооружений у США

Фото: 123RF/designprojects

Власти Индии приняли решение о заморозке планов по закупкам вооружений у Соединенных Штатов. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

"По словам трех индийских чиновников, знакомых с ситуацией, Нью-Дели приостановил свои планы по закупке нового американского оружия и самолетов", – говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что таким образом Индия впервые открыто проявила недовольство в связи с введенными американским лидером Дональдом Трампом повышенными пошлинами на импортируемые индийские товары.

Вместе с тем, по данным агентства, министр обороны Индии Раджнатх Сингх на фоне сложившейся ситуации отменил запланированный визит в Вашингтон. В ходе этой поездки стороны должны были согласовать новые сделки.

Президент США принял решение ввести в отношении Индии пошлину в размере 25% в конце июля. Он заявил, что сделал это в том числе из-за закупок индийской стороной российских энергоносителей.

Спустя время, 6 августа, Трамп ввел дополнительную пошлину, размер которой также составил 25%. Пошлина будет применяться к товарам, которые поступят через 21 день после подписания указа.

В ответ на это МИД Индии назвал пошлины несправедливыми и необоснованными. В заявлении также было указано, что страна четко обозначила свою позицию по этому вопросу и что импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с целью обеспечить энергетическую безопасность 1,4 миллиарда индийцев.