Трамп заявил, что США не финансируют Украину

Фото: whitehouse.gov

США больше не осуществляют прямое финансирование Украины, а получают компенсацию за поставки вооружений через НАТО. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, сообщает News.ru.

Как отметил глава Белого дома, администрация пересмотрела подход к оказанию военной помощи, сделав упор на возмездный характер поставок. При этом он не уточнил детали нового механизма расчетов.

Трамп сделал данное заявление на фоне продолжающихся дискуссий относительно дальнейшей стратегии поддержки Украины.

Ранее СМИ сообщили, что власти США приостановили отправку оружия союзникам по НАТО из-за продолжающегося шатдауна. В частности, пауза в поставках затронула передачи Дании, Польше и Хорватии ракет AMRAAM, а также систем Aegis и РСЗО HIMARS. Зачастую такие поставки вооружения перенаправляются на помощь Украине.

До этого стало известно, что государства Альянса закупили у США летательное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках PURL. Кроме того, американский Госдеп одобрил возможную продажу Украине свыше трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов.