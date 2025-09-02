Форма поиска по сайту

02 сентября, 12:44

Страны НАТО закупили летальное оружие для Украины на 2 млрд долларов

Фото: AP Photo/Sergei Grits

Страны НАТО закупили у США летальное и оборонное оружие для Украины на два миллиарда долларов в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Об этом сообщил на пресс-конференции в Люксембурге генсек организации Марк Рютте.

Он отметил, что закупка прошла за несколько недель, передает РИА Новости.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уиткэкер сказал, что американцы поставляют на Украину оружие, которое позволяет наносить более глубокие удары по российской территории. Он не уточнил, о каких видах вооружения идет речь, но допустил, что украинские военные могут их применить.

До этого американский Госдеп одобрил возможную продажу Украине свыше трех тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов.

Страны НАТО возобновили поставки Patriot Украине

