Захарова: отправка Tomahawk Киеву не поможет добиться урегулирования конфликта

Фото: ТАСС/Zuma/Matthew Daniels

Поставки оружия на Украину не приближают урегулирование конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на информацию в СМИ о якобы одобрении Пентагоном отправки ракет Tomahawk Киеву.

"Очевидно, это доказано и нынешней ситуацией, и предыдущими годами, что милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому", – цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, подобные действия со стороны Вашингтона не совпадают с предвыборными обещаниями нынешнего руководства США, указала дипломат.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон якобы дал Белому дому разрешение на передачу Украине Tomahawk. В министерстве сочли, что этот шаг не нанесет ущерба запасам вооружений. При этом окончательное политическое решение по данному вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

В случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории России ответ будет ошеломляющим, предупреждал Владимир Путин. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что президент РФ пообещал отреагировать не на поставки Украине крылатых ракет, а на возможные удары вглубь России.

