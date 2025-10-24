Песков: Путин обещал ошеломляющий ответ не на поставки Tomahawk, а на удары вглубь

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообещал дать ошеломляющий ответ не на поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, а на возможные удары вглубь России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава государства 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет очень сильным, если не ошеломляющим. Президент призывал задуматься о возможных последствиях.

Пресс-секретарь российского лидера назвал заявление главы государства красноречивым и исчерпывающим. В связи с этим он считает, что "здесь нечего разъяснять".

Песков также опроверг заявления о срыве саммита России и США в Будапеште. Он напомнил, что точные сроки проведения встречи Путина и американского президента Дональда Трампа не обговаривались и не озвучивались. Именно поэтому, по мнению представителя Кремля, сложно сорвать то, по поводу чего не было конкретных договоренностей.

"Ни Трамп, ни Путин – они об этом говорили – не хотят терять время зря, они не хотят собираться только ради самой встречи", – отметил пресс-секретарь президента России.

При этом Песков напомнил, что глава Белого дома, несмотря на отказ от встречи с Путиным, не раз за последние несколько дней заявлял о желании провести саммит в будущем. Аналогичную позицию разделяет и российский лидер, уточнил представитель Кремля. Он напомнил, что президент обсуждал эту тему накануне с журналистами.

Кроме того, Песков обратил внимание на то, что нежелание Киева интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине поддерживается европейскими кураторами киевского режима.

В начале октября Трамп сообщал, что почти принял решение по возможной отправке Украине Tomahawk. Однако перед этим он хотел узнать, как Киев собирается их использовать.

После разговора с Путиным, в рамках которого стороны договорились о саммите Россия – США в Венгрии, Трамп изменил свое мнение по поводу поставок Украине Tomahawk.

Затем в Белом доме прошла встреча президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Во время переговоров Трамп указал, что не поставит Украине дальнобойные ракеты. Он выразил надежду, что завершить конфликт удастся без Tomahawk.

Спустя время Трамп отменил встречу с Путиным. Свое решение он объяснил тем, что Россия и Украина не готовы к урегулированию конфликта.

