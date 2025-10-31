CNN: Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk

Фото: ТАСС/Zuma/Department of Defense

Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в США и Европе.

По данным телеканала, в Пентагоне сочли, что передача ракет не нанесет ущерба американским запасам вооружений. При этом окончательное политическое решение по данному вопросу остается за президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер в начале октября сообщил, что практически принял решение по возможным отправкам ракет Tomahawk Украине. Однако для начала он намеревался узнать, как Киев собирается их использовать. В то же время президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду на жесткий ответ РФ в случае использования Tomahawk.

Комментируя эти сообщения, Владимир Путин подчеркнул, что ответ в случае нанесения ударов этими ракетами по территории России будет очень сильным, если не ошеломляющим. Президент призывал задуматься о возможных последствиях.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что глава государства пообещал ответить не на поставки крылатых ракет Украине, а именно на возможные удары вглубь РФ.