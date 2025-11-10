ТАСС: Украина получила от Запада 52 млрд долларов за год

Фото: depositphotos/mariakarabella

Общий объем внешней финансовой помощи Украине от стран Запада в период с 1 ноября прошлого года по 31 октября 2025 года составил 52 миллиарда долларов, в том числе 22,9 миллиарда за счет процентов с замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.

В эту сумму не включены поставки вооружений, средства на их закупку, а также инвестиции в ВПК Украины. Страны G7 и Евросоюза почти полностью исчерпали свою долю из общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую предполагалось покрыть в рамках программы ERA за счет процентов от активов России.

Власти США должны были предоставить Киеву еще 20 миллиардов долларов, однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах они приостановили прямое финансирование Украины.

Отмечается, что большая часть европейских средств пошла на закрытие дыр в украинском бюджете и выполнение социальных обязательств. Оставшейся суммы вряд ли хватит даже на покрытие текущих потребностей Киева. Евросоюзу предстоит искать новые источники финансирования Украины в 2026 году.

Украинские власти также наращивают и внутренние заимствования, которые составили 2,9 миллиарда долларов за последний год. Большая часть этой суммы была занята в последние полгода.

По информации СМИ, Еврокомиссия обсуждает два плана по закрытию дефицита финансирования Украины. Политики рассматривают возможность использовать гранты государств – членов Евросоюза либо покрывать дефицит украинского бюджета за счет средств из общего долга ЕС.

Эти две концепции станут лишь дополнением к так называемому репарационному кредиту, который до сих пор остается наиболее вероятным вариантом финансирования Киева.