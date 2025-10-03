Из Турции эвакуировали двух россиян, пострадавших в ДТП в Аланье

Фото: телеграм-канал İhlas Haber Ajansı

Двух россиян, которые пострадали в ДТП в Аланье, эвакуировали из Турции в сопровождении врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство России.

"Еще один российский турист выписан из больницы. Таким образом, на лечении остаются двое граждан России. Представитель генконсульства посетил их в больнице", – рассказали дипломаты.

В диппредставительстве также уточнили, что в случае дальнейшей положительной динамики будет возможно проведение их медицинской эвакуации в Россию.

Кроме того, дипломаты продолжат держать на контроле процесс оказания медпомощи остающимся в больнице россиянам, а также ход расследования обстоятельств ДТП.

Туристический автобус столкнулся с пассажирским микроавтобусом в Аланье 23 сентября. Авария произошла на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы.

Изначально речь шла о 15 пострадавших. Однако спустя время в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о госпитализации 18 россиян.

В генконсульство России в Анталье поступило несколько обращений, в которых содержались просьбы о помощи в эвакуации. Как уточняли в дипмиссии, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме на основе страховых полисов.