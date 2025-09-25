Генконсульство РФ в Турции рассказало о состоянии пострадавших в ДТП в Аланье

Фото: телеграм-канал İhlas Haber Ajansı

В российское генконсульство в Анталье поступило несколько обращений, в которых содержались просьбы о помощи в эвакуации трех граждан РФ, получивших травмы во время ДТП в турецкой Аланье. Об этом ТАСС рассказали в диппредставительстве.

На данный момент в медучреждениях продолжают находиться 10 россиян, из которых 2 граждан России лежат в реанимации в бессознательном состоянии. В генконсульстве РФ уточнили, что вся помощь пострадавшим оказывается в полном объеме на основе страховых полисов.

В настоящее время дипломаты взаимодействуют со страховой компанией и больницей для подготовки всех документов, которые потребуются для эвакуации.

"Генконсульство в случае обращений родственников оказывает им консульское содействие и держит на контроле ситуацию с пострадавшими россиянами", – уточнили в диппредставительстве.

Туристический автобус, который принадлежит частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом утром 23 сентября. Инцидент произошел на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы.

Изначально речь шла о 15 пострадавших. Спустя время в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили о госпитализации 18 россиян.

