Двое россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, остаются в реанимации без сознания

Фото: телеграм-канал İhlas Haber Ajansı

Двое россиян, пострадавших в ДТП в Анталье, находятся без сознания, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Анталье.

Всего в больницах остаются 10 граждан РФ. Пострадавшим оказывают медицинские услуги в необходимом объеме на основании страховых полисов. В ведомстве отметили, что в случае обращений родственников им оказывается консульское содействие, а ситуация с пострадавшими россиянами находится на контроле.

Авария произошла на трассе D400 в районе населенного пункта Конаклы утром 23 сентября. Туристический автобус, который принадлежит частной компании, столкнулся с пассажирским микроавтобусом по дороге из аэропорта.

Изначально сообщалось, что пострадали 15 человек. Позже в Российском союзе туриндустрии (РСТ) рассказали о госпитализации 18 россиян. В Генконсульстве отмечали, что состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

