Более 40 человек доставлены в полицию из-за массовой драки на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал Baza

В полицию доставлены около 40 человек после массовой драки, произошедшей на юго-западе Москвы, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она подчеркнула, что было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Доставленные в полицию люди проверяются на причастность к преступлению, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Представитель ведомства добавила, что все причастные к драке будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Иностранные граждане, к которым не будет применено уголовное наказание в виде лишения свободы, будут выдворены за пределы РФ с запретом на въезд.

О драке стало известно ранее в субботу, 25 октября. В Сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт группы людей на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка. Несколько граждан обратились к правоохранителям.

