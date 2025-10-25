Полиция проводит проверку по факту массовой драки в ЖК "Прокшино" в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Правоохранители начали проверку по факту массовой драки в ЖК "Прокшино" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В субботу, 25 октября, в Сети появилось видео, на котором зафиксирован конфликт группы людей на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка. В связи с этим сразу несколько граждан обратились в полицию.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют причины инцидента, а также устанавливают участников и зачинщиков конфликта.

По результатам проверки ведомство примет решение в соответствии с законом.

Ранее полиция Сочи начала проверку после публикации в Сети кадров, на которых видна драка с участием нескольких человек. Инцидент произошел у канатной дороги горнолыжного курорта.

В результате были задержаны четверо туристов. Причину конфликта мужчины объяснить не смогли. Каждого из них привлекли к административной ответственности.

