Медвежата-сироты на Камчатке получат новый дом. Крупный центр их реабилитации появится в Елизовском округе недалеко от поселка Раздольный. Его общая площадь превысит 80 гектаров. Подобный проект на Камчатке реализуется впервые. Работы по строительству уже запущены. Их планируют завершить к 2026 году.

Миниатюрный пешеходный переход для ежей появился в Нижегородской области. В городе Саров на популярной тропе, которая проходит через лес, нарисовали "зебру" и поставили соответствующий знак. На этом маршруте помимо ежей можно встретить белок, птиц и лосей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.