Несколько аварий произошло в Подмосковье из-за первого гололеда

В Подмосковье первый гололед стал причиной серии дорожных происшествий. За ночь аварии произошли в Подольске, Лыткарино и Раменском, а в Балашихе на трассе столкнулись несколько пассажирских автобусов, такси и автомобиль скорой помощи.

Еще одно массовое ДТП случилось на эстакаде "Водники" в Долгопрудном, где столкнулись семь автомобилей. Обошлось без погибших. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине и соблюдать осторожность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.