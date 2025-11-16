16 ноября, 06:15Происшествия
Несколько аварий произошло в Подмосковье из-за первого гололеда
В Подмосковье первый гололед стал причиной серии дорожных происшествий. За ночь аварии произошли в Подольске, Лыткарино и Раменском, а в Балашихе на трассе столкнулись несколько пассажирских автобусов, такси и автомобиль скорой помощи.
Еще одно массовое ДТП случилось на эстакаде "Водники" в Долгопрудном, где столкнулись семь автомобилей. Обошлось без погибших. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине и соблюдать осторожность.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.